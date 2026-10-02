Арбитражный суд запретил строительство у Красной мечети в Томске

2 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области признал законным отказ мэрии Томска в строительстве многоквартирных домов по ул. Трифонова, 18 у Красной мечети. Это следует из резолютивной части решения, принятого по иску застройщика — ООО «Вектор».

Ранее арбитражный суд Западно-Сибирского округа не удовлетворил апелляционную жалобу Департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска по делу о строительстве многоквартирных домов в историческом районе Томска у Красной мечети. До этого о областной арбитражный суд признал незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство ООО «Вектор», владеющего участком на улице Трифонова, 18 в Томске и планирующего возвести там три многоквартирника.

Сам проект строительства был согласован региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Между тем, против стройки выступали общественники, региональное отделение ВООПИиК и представители духовенства. Мэрия, в свою очередь, трижды не выдавала разрешение на строительство.

Узнать подробности об истории вокруг строительства на Трифонова, 18 можно в нашем материале.

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