«Ростелеком» совместно с застройщиком «Дом Основа» будет внедрять цифровые решения в жилых домах Северска

30 сентября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и томский девелопер «Дом Основа» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации многоквартирных домов. Церемония прошла 29 сентября на Международном строительном форуме-выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Подписи на документе поставили Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком», и Карен Мелькумов, управляющий партнер Группы компаний «Дом Основа».

Стороны договорились о совместном внедрении решений цифрового сервиса «Ростелеком Ключ» на объектах застройщика в Северске Томской области. Партнерство позволит создавать современное жилое пространство и повышать качество жизни собственников недвижимости.

— Мы возводим объекты комфорт- и бизнес-класса и, конечно, хотим, чтобы будущие собственники были обеспечены актуальными цифровыми сервисами. Для нас принципиально важно сотрудничество с одним из ключевых участников рынка телекоммуникаций. Уверен, что совместная работа позволит сделать жилые комплексы по-настоящему технологичными и безопасными, — отметил управляющий партнер Группы компаний «Дом Основа» Карен Мелькумов.

— С застройщиком «Дом Основа» мы планируем оснастить новостройки не только базовыми продуктами платформы, но также установить в каждое жилое помещение контроллеры домашней автоматизации для подключения смарт-датчиков. В Томской области это будут первые дома с таким высоким уровнем цифровой зрелости. Внедрение комплексной диджитал-экосистемы способствует формированию передового отраслевого стандарта, — подчеркнул директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

— Томск стал одним из первых городов Сибири, где появились домофоны с системой распознавания лиц, которая позволяет открывать подъезд без ключей, телефона или ввода кода. При этом интерес к такой услуге растет и на вторичном рынке жилья. Сегодня более девяти тысяч семей областного центра пользуются умной домофонией, восемь тысяч — комплексным видеонаблюдением и почти 6,5 тысяч регулярно управляют этими сервисами через единое мобильное приложение «Ключ», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Среди услуг, которые включает в себя сервис, умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, контроль доступа, умные приборы учета и шлагбаумы с распознаванием автомобильных номеров. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах компании «Ростелеком-ЦОД», созданных по высшим стандартам надежности Tier III.

100+ TechnoBuild — крупнейший строительный форум и одна из самых больших выставок в России, которая объединяет на своей площадке девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества.

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