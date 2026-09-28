Томские фонтаны готовят к зиме
В Томске отключили подачу воды во всех городских фонтанах — специалисты приступили к их консервации, сообщает пресс-служба мэрии.
Процесс происходит в несколько этапов. На первом из чаш фонтанов специалисты откачивают воду, после чего промывают сами чаши и все декоративные элементы. Далее обрабатывают конструкцию с применением химических средств от высолов и других минеральных отложений, накопившихся за сезон работы.
Затем у фонтанов демонтируют форсунки, светильники, насосное и электронное оборудование, и устанавливают укрывные конструкции, которые будут защищать их от снега.
Томичей просят бережно относиться к закрытым фонтанам, не повреждать консервацию, чтобы снег и дождь не попадали внутрь конструкции.
Напомним, в этом году городские фонтаны включили в конце апреля. Узнать, как работают эти конструкции можно в соответствующем выпуске «Анатомии Томска».
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