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Томские фонтаны готовят к зиме

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В Томске отключили подачу воды во всех городских фонтанах — специалисты приступили к их консервации, сообщает пресс-служба мэрии.

Процесс происходит в несколько этапов. На первом из чаш фонтанов специалисты откачивают воду, после чего промывают сами чаши и все декоративные элементы. Далее обрабатывают конструкцию с применением химических средств от высолов и других минеральных отложений, накопившихся за сезон работы.

Затем у фонтанов демонтируют форсунки, светильники, насосное и электронное оборудование, и устанавливают укрывные конструкции, которые будут защищать их от снега.

Томичей просят бережно относиться к закрытым фонтанам, не повреждать консервацию, чтобы снег и дождь не попадали внутрь конструкции.

Напомним, в этом году городские фонтаны включили в конце апреля. Узнать, как работают эти конструкции можно в соответствующем выпуске «Анатомии Томска».

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