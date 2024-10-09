Анатомия Томска. Городские оазисы

9 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Фонтаны — особенная радость для томичей. Сибирское лето коротко, но провести его хочется максимально приятно, а что может быть лучше воды в городе?

Но сейчас осень, а значит, пришло время консервации фонтанов на зиму. Сейчас этот процесс как раз завершается в Томске. А мы — в пятом выпуске нашего проекта «Анатомия Томска», посвященного интересным историям о главных символах и местах города — рассказываем о том, как проходит консервация, почему городу нужны фонтаны, и какие из них муниципальные.

Сегодня в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду на ул. Вершинина, в переулках Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейская. Еще один фонтан, в Городском саду, как и весь парк, находится в аренде и обслуживается частной компанией.



— Ежегодно фонтаны начинают работать в первых числах мая и заканчивают свою работу в конце сентября. После этого специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» отключают городские фонтаны и приступают к их консервации. Начинают с небольших, потом переходят к главным фонтанам.

На первом этапе из чаш фонтанов специалисты откачивают воду, после чего промывают сами чаши и все декоративные элементы. Далее обрабатывают фонтаны с применением химических средств от высолов и других минеральных отложений, накопившихся за сезон работы. На следующем этапе консервации демонтируют форсунки, светильники, насосное и электронное оборудование. Затем устанавливают укрывные конструкции, которые будут защищать фонтаны от снега в холодное время года, — рассказывает директор МКУ «Инженерная защита сооружений» Алёна Валишева.



По ее словам, в процессе консервации специалисты определяют перечень необходимого к ремонту или замене оборудования, чтобы затем провести текущий ремонт фонтанов. Объем работ по обслуживанию напрямую зависит от размеров фонтана, его технической оснащенности и других факторов.

Консервация фонтана в пер. Плеханова Фото: Алина Колпакова, из архива издания

— Одна из самых интересных конструкций при консервации городских фонтанов — это пирамида на Плеханова. Во-первых, необычная форма позволяет снегу скатываться по бокам и не давить массой сверху, таким образом конструкции фонтана (стенки, форсунки и прочее) находятся в безопасности. Во-вторых, необычный внешний вид тоже привлекает горожан. Несколько раз гости города спрашивали, что это за отсылка к Египту. И вправду похоже — небольшая пирамида, зелёные туи по бокам, несколько лаконичная архитектура со стороны гостиницы. Когда защитную конструкцию убираем, то вид совершенно меняется, — говорит Алёна Валишева.

— Конечно, фонтаны — это необязательный элемент благоустройства города. Но там, где появляются эти сооружения, они становятся доминантой в архитектуре местности. Ведь, по сути, в современных городах нас окружают по большей части асфальт, кирпич, бетон, металл, — отмечает заместитель мэра — начальник Департамента городского хозяйства Дмитрий Путров. — Фонтан в этом случае становится не только хорошим увлажнителем воздуха, но и частичкой природы — на воду приятно смотреть, слушать. В жаркое время — это еще и места прохлады, к которым тянутся люди. Да, мы постоянно напоминаем, что в фонтанах нельзя купаться, но даже нахождение возле воды обеспечивает свежесть в летние дни. А если есть красивая подсветка и приятная музыка, как в фонтанах на Ново-Соборной и Красноармейской, это становится настоящей психологической разгрузкой для людей.

«Фонтан молодости» в осенних сумерках Фото: Сергей Степин

Ежегодно на обслуживание всех муниципальных фонтанов тратится порядка 2 млн рублей. В эту сумму входят вода, электричество, специальная «химия». Состояние фонтанов в службе инженерной защиты оценивают как нормальное.

— Конечно, где-то требуется ремонт и замена оборудования. В этом году — за счет дополнительных ресурсов — выполнен ремонт технической «начинки» каскадного фонтана в Буфф-саду. Полноценно он начнет работать в следующем сезоне вместе с двумя верхними фонтанами, — поясняет А. Валишева (о том, какие еще изменения происходят в Буфф-саду, мы рассказывали в прошлом выпуске «Анатомии Томска»).

Частные фонтаны в Томске тоже есть. Многие из них можно обнаружить возле офисов крупных компаний или организаций — на нашей инфографике вы можете найти самые заметные из них. А зимой место летней воды занимают световые фонтаны, превращая городские оазисы в кусочек новогодних праздников. Где заработают самые интересные из них — в наших следующих обзорах.

Световой фонтан на пл. Ново-Соборной, Новый год-2024 г. Фото: Серафима Кузина

Инфографика: Федор Шумилов

Комментарии: Егор Хворенков

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