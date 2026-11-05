Медведь растерзал рыбака у поселка на севере Томской области

5 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Рыбак стал жертвой медведя недалеко от поселка Киевский Толпаровского сельского поселения Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию поселения.

— В среду на прошлой неделе мужчина отправился на рыбалку, он часто удит рыбу на реке Сангилька и там у него небольшая избушка. А в субботу в поселок зашел медведь. Его застрелили и отправились на поиски рыбака. В избушке, где он ночевал, все было перевернуто, а на улице рядом нашли человеческие останки, — сказал сотрудник администрации.

По его данным, сестра погибшего опознала вещи своего брата.

В администрации добавили, что прибывшие сотрудники полиции намерены направить останки погибшего на экспертизу.

За последнее время это не первое нападение хищника на человека в Томской области. Так, 1 ноября в лесу у поселка Орехово Первомайского района обнаружили тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для нападения хищного зверя.

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