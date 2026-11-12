В Томске могут изменить схему движения маршрута №2

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томичи предложили вариант улучшения схемы движения автобуса №2. Вопрос её применения рассмотрит городская транспортная комиссия, сообщает пресс-служба мэрии.

Корректировка предполагает провести маршрут с пр. Ленина сразу на пр. Кирова, а потом на пр. Комсомольский. Сейчас автобусы на этом участке движутся по схеме: пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Киевская — ул. Сибирская — пр. Комсомольский.

— Мы открыты к предложениям томичей, чтобы сделать жизнь в городе максимально комфортной, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

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