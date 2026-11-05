В Томской области запрещают продажу вейпов

5 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На проходившем сегодня, 5 ноября, собрании Законодательной думы Томской области депутаты одобрили запрет на продажу вейпов, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Предполагается, что он коснется розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей и будет действовать на территории региона с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Кроме того, этим же законом в Томской области вводится запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, используемых для организаций отдыха детей; в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения; в зданиях, используемых организациями социального обслуживания; на территориях зон отдыха и пляжах; в культовых зданиях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий.

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