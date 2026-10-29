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В Томске придумали утилизировать фольгу и банки в термопасту

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Студент Томского государственного университета Антон Регер придумал, как делать термопасту для электроники из алюминиевых отходов.

Как уточняют в пресс-службе вуза, Измельчённое сырьё — фольгу, банки и прочие отходы — обрабатывают азотом, затем смешивают с силиконовым маслом, и получается теплопроводящая паста. За счёт использования отходов паста выходит дешевле существующих аналогов.

— В России ежегодно образуются тонны алюминиевой тары, но текущие решения по её переработке недостаточно эффективны. А ведь алюминиевые отходы можно превращать в более ценные материалы, — рассказал Антон Регер. — В электронике для отвода тепла нужны теплопроводящие и при этом электроизолирующие композиты, где наполнителем является диэлектрический нитрид алюминия. Однако он имеет относительно высокую себестоимость из-за экономически неэффективных технологий получения. Наша технология позволяет получать из отходов модифицированный нитрид алюминия и теплопроводящую пасту на его основе для электроники.

По словам Регера, новая технология выгодна за счёт скорости и энергоэффективности: реакция запускается небольшим энергетическим импульсом и не требует много энергии, идёт в режиме самораспространения без экологически опасных выбросов.

Термопаста используется для охлаждения греющихся компонентов электроники — в ноутбуках, компьютерах, телефонах, светильниках и других устройствах. Модифицированный нитрид алюминия также полезен в производстве теплопроводящих компаундов для заливки и защиты аккумуляторных батарей, электродвигателей, самокатов и другого электротранспорта, где нужно одновременно отводить тепло и защищать от влаги.

— Существующие термопасты до 90% состоят из алюминия, и практически все представленные на рынке — это китайские аналоги. При этом у нас ограниченно представлены заливные компаунды, которые так нужны для электрического транспорта. Сегодня заливные компаунды изготавливаются на основе оксида цинка, а он даёт максимум 0,8–1 единицу теплопроводности. С нитридом алюминия теплопроводность компаундов возможно поднять до 3–5 единиц. Это наш следующий шаг, — уточнил Антон Регер.

На деньги гранта команда планирует масштабировать производство: закупить оборудование и настроить производственную линию. Сейчас команда работает на базе Томского научного центра СО РАН и уже осуществляет первые продажи.

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