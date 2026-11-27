Искусство в другом свете. Фотопрогулка по выставкам Черёмина и Ламанова

27 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Мы уже показывали, как прошло открытие юбилейных выставок Василия Черёмина и Геннадия Ламанова в Томском областном художественном музее. Тогда наше особое внимание привлекло преображение пространства после включения экспозиционного освещения.

Музейные интерьеры растворились в полумраке, а фактура живописных полотен стала отчётливее. На первый план вышли сюжеты картин — заснеженные улицы старого Томска, туманные сибирские пейзажи и летнее разнотравье. А едва различимые силуэты посетителей неожиданно стали частью самой экспозиции.

Тихая магия света — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

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