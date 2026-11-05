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Более 360 тонн пескосоляной смеси использовали на томских дорогах

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За прошедшие дни «Томск САХ» израсходовал 363 тонны пескосоляной смеси для обработки проезжей части на 233 участках. Из них 13,4 тонны направили на обработку особо опасных участков на мостах и путепроводах, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме посыпки был организован вывоз снега на пр. Ленина, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, ул. Герцена, ул. Советская, ул. К. Маркса, пер. Батенькова, пер. Пионерский, площади БКЗ, подходах к Коммунальному мосту, пр. Кирова, ул. Гагарина, ул. Бакунина, пл. Ленина и других. Всего вывезли более 1500 тонн снега.

Фронтальные погрузчики расчистили остановки и парковки на 22 участках, включая пр. Развития, ул. Нахимова, пл. Южную, ул. Елизаровых, ул. Пушкина от пл. Соляной до Путепровода, пр. Мира у 10-й поликлиники, ул. Смирнова, ул. Королева, пр. Академический, ул. Осеннюю, Богашевский тракт, ул. Басандайскую, пр. Кирова, пл. Соляную, ул. Пушкина, 27д у детской поликлиники, ул. Красноармейскую, ул. Учебную и Московский тракт.

Узнать о том, как работает «Томск САХ» можно в выпуске «Анатомии Томска»

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