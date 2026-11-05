Более 360 тонн пескосоляной смеси использовали на томских дорогах

5 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

За прошедшие дни «Томск САХ» израсходовал 363 тонны пескосоляной смеси для обработки проезжей части на 233 участках. Из них 13,4 тонны направили на обработку особо опасных участков на мостах и путепроводах, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме посыпки был организован вывоз снега на пр. Ленина, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, ул. Герцена, ул. Советская, ул. К. Маркса, пер. Батенькова, пер. Пионерский, площади БКЗ, подходах к Коммунальному мосту, пр. Кирова, ул. Гагарина, ул. Бакунина, пл. Ленина и других. Всего вывезли более 1500 тонн снега.

Фронтальные погрузчики расчистили остановки и парковки на 22 участках, включая пр. Развития, ул. Нахимова, пл. Южную, ул. Елизаровых, ул. Пушкина от пл. Соляной до Путепровода, пр. Мира у 10-й поликлиники, ул. Смирнова, ул. Королева, пр. Академический, ул. Осеннюю, Богашевский тракт, ул. Басандайскую, пр. Кирова, пл. Соляную, ул. Пушкина, 27д у детской поликлиники, ул. Красноармейскую, ул. Учебную и Московский тракт.

Узнать о том, как работает «Томск САХ» можно в выпуске «Анатомии Томска»

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