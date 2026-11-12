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Межвузовский кампус Томска получил разрешение на строительство

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Департамент градостроительного развития Томской области выдал разрешение на строительство межвузовского кампуса в Томске. Документ получен на фоне положительного заключения Государственной экспертизы, полученного 29 октября.

Как уточняют в пресс-службе Правительства региона, разрешение открывает путь к основному этапу работ на площадке возле Особой экономической зоны. На сегодняшний день готовность стройплощадки будущего объекта готова на 53%. На территории уже установлено ограждение, обустроены временные дороги и инженерные сети, необходимые для начала строительства.

Предполагается, что проект будет реализован в два этапа. На первом планируется возведение жилого комплекса на 3 130 мест, многофункционального учебного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется в июле 2030 года.

Второй этап, запланированный на 2030–2033 годы, включает строительство двух гостиничных комплексов на 2 870 мест. Общая вместимость кампуса после завершения всех работ составит около 6 тысяч студентов.

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