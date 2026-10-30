Проект межвузовского кампуса в Томске прошёл государственную экспертизу

30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Накануне, 29 октября, проект Томского межвузовского кампуса получил положительного заключение государственной экспертизы, что позволяет продолжить подготовку к строительству, зафиксировать итоговую стоимость объектов и получить доступ к федеральному финансированию.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, основной этап строительных работ на площадке в районе Особой экономической зоны начнется после оформления необходимого разрешения. Готовность строительной площадки составляет 53%: на участке смонтировано ограждение, обустроены временные дороги и инженерные сети.

Напомним, строительство межвузовского кампуса в Томске на 6 тысяч мест, включающего современные жилые корпуса, многофункциональный спортивный центр, общественные пространства и исследовательские лаборатории, реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО «Томский студенческий кампус». Завершение всех этапов строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2030 год.

Подготовительные работы на земельном участке начались 1 сентября 2025 года.

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