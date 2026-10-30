Крупный пожар произошел на пр. Фрунзе в Томске

30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Балашев

Сегодня утром, 30 октября, в Томске загорелось здание на пр. Фрунзе, 129, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11.16. В результате обгорела обрешетка крыши здания.

Возгорание ликвидировали. Его площадь составила 800 кв. метров.

В пресс-службе уточняют, что информация о пострадавших в результате пожара не поступала

Пожар локализован, предварительно площадь возгорания 600 квадратных метров.

Фото: Вячеслав Балашев

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