Крупный пожар произошел на пр. Фрунзе в Томске
30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Балашев
Сегодня утром, 30 октября, в Томске загорелось здание на пр. Фрунзе, 129, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 11.16. В результате обгорела обрешетка крыши здания.
Возгорание ликвидировали. Его площадь составила 800 кв. метров.
В пресс-службе уточняют, что информация о пострадавших в результате пожара не поступала
Пожар локализован, предварительно площадь возгорания 600 квадратных метров.
Фото: Вячеслав Балашев
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