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Поезд Деда Мороза приедет в Томск в конце ноября

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В этом году в Томск после двухлетнего перерыва прибудет «Поезд Деда Мороза». Томичи смогут посетить его 26 ноября.

Как уточняют в группе проекта «ВКонтакте», в этом году состав отправит в путь из Великого Устюга 8 ноября. За два месяца поезд посетит десятки городов, в том числе на севере и в Заполярье. В этом году маршрут включает Инту, Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору и Сыктывкар, Новый Уренгой, Ноябрьск и города Югры. Затем поезд отправится через Западную Сибирь, заехав в Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Воронеж и другие города.

Новый год поезд встретит в Ярославле, а завершит путешествие уже в 2027 году в Петрозаводске.

Продажа билетов на новогодний поезд стартует сегодня после 15.00.

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция. В её составе «вагон-приёмная», «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий и вагон «Снежная Королева» с ледяным «царством» и кривыми зеркалами.

Иллюстрация: Поезд Деда Мороза

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