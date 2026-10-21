НО РАО запустил пункт захоронения отходов в Северске

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2026 // Фото: norao.ru

«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» запустил первую очередь пункта финальной изоляции низко- и среднеактивных радиоактивных отходов в Томской области. Предприятие получило соответствующую лицензию от Ростехнадзора, сообщается на сайте НО РАО.

Это уже второй в России объект такого уровня: первый десять лет работает в Свердловской области. До конца года запланирован запуск хранилища в Челябинской области.

— На объекте в Томской области установлена многоуровневая система защиты: отходы поступают уже в переработанном виде, упакованные в герметичные контейнеры. Их ограждают железобетонные стены, глиняные экраны и естественные барьеры безопасности из горных пород. После заполнения площадки контейнерами пустоты между ними через вентиляционные отверстия заполнят специальным раствором на основе бетона и глины, а сверху обустроят многослойный защитный экран. Конструкция выдержит семибалльное землетрясение и наводнение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при разработке хранилища использовались природные защитные материалы, в том числе бентонитовая глина, которая набухает при контакте с водой, плотно закрывает любые микротрещины и удерживает радионуклиды, не давая им попасть в окружающую среду.

Напомним, объект находится в 19 км от Томска в границах Северска на свободном от застройки, подземных и наземных коммуникаций участке. Расстояние до реки Томь — 10 км, до ООО «Томскнефтехим» — 6 км, до действующего здания радиохимического завода Сибирского химкомбината — 2 км. Площадь участка составляет 24,21 га.

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