В Томске сносят аварийный дом на Нахимова

В Томске демонтируют деревянный аварийный дом на ул. Нахимова, 40, сообщает пресс-служба мэрии.

В здании 1952 года постройки располагалось восемь квартир. Дом признали аварийным и расселили. Здание находилось в неудовлетворительном состоянии и представляло угрозу для горожан.

Сейчас подрядчик с помощью тяжелой спецтехники сносит дом. В ближайшее время подрядчик вывезет строительный мусор и приведет прилегающую территорию в порядок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».