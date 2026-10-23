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В Томске сносят аварийный дом на Нахимова

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В Томске демонтируют деревянный аварийный дом на ул. Нахимова, 40, сообщает пресс-служба мэрии.

В здании 1952 года постройки располагалось восемь квартир. Дом признали аварийным и расселили. Здание находилось в неудовлетворительном состоянии и представляло угрозу для горожан.

Сейчас подрядчик с помощью тяжелой спецтехники сносит дом. В ближайшее время подрядчик вывезет строительный мусор и приведет прилегающую территорию в порядок.

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