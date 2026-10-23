В Томске сносят аварийный дом на Нахимова
23 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске демонтируют деревянный аварийный дом на ул. Нахимова, 40, сообщает пресс-служба мэрии.
В здании 1952 года постройки располагалось восемь квартир. Дом признали аварийным и расселили. Здание находилось в неудовлетворительном состоянии и представляло угрозу для горожан.
Сейчас подрядчик с помощью тяжелой спецтехники сносит дом. В ближайшее время подрядчик вывезет строительный мусор и приведет прилегающую территорию в порядок.
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