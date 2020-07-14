НО РАО получил лицензию на сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов рядом с Северском

14 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Строительство пункта хранения РАО в Новоуральске, Александр Кузнецов

«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») получил лицензию на размещение и сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) на территории Томской области вблизи ЗАТО Северск.

Как сообщает пресс-служба компании, объем будущего хранилища составит 150 тыс. кубических метров. В северском пункте будут размещать отходы 3 и 4 класса, преимущественно это отходы деятельности Сибирского химического комбината (СХК), а также отходы, которые образуются в результате вывода из эксплуатации объектов комбината и Опытно-демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Также туда в незначительном количестве будут поступать РАО из других регионов Сибири. В то же время, 1 и 2 класс будет уезжать из регион а в другие пункты финальной изоляции.

«Начало строительства хранилища намечено на третий квартал 2021 года», - говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя генерального директора по лицензированию и разрешительной деятельности ФГУП «НО РАО» Андрея Минина.

В ходе первого этапа строительства планируется возведение комплекса зданий и сооружений административно-бытового назначения, транспортной инфраструктуры приповерхностного пункта финальной изоляции радиоактивных отходов(ППЗРО), внутренних и внешних инженерных сетей, а также подъездной дороги к площадке.

Напомним, общественные обсуждения по проекту строительства пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3-4 классов прошли в Северске и Томске 1 ноября 2018 года. По их итогам проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Лицензия на размещение и сооружение пункта финальной изоляции РАО была выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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Как сообщает «Интерфакс», поверхностный пункт захоронения твердых радиоактивных отходов планируется построить в 19 км от Томска, в границах Северска, на участке, свободном от застройки, подземных и наземных коммуникаций. Расстояние до реки Томь — 10 км, до ООО «Томскнефтехим» — 6 км, до действующего здания радиохимического завода Сибирского химкомбината — 2 км. Площадь участка оставляет 24,21 гектара.

Строительство предполагается разделить на четыре этапа. Первый предполагает строительство инфраструктуры и сооружений для захоронения РАО. В дальнейшем, по заполнении сооружений, этапами будут достраиваться новые ряды ячеек. Весь проект предполагается реализовать до марта 2032 года. Инвестиции в проект в целом составят 5 млрд рублей. Источник финансирования — средства специального резервного фонда «Росатома».

В соответствии с концепцией «глубокоэшелонированной защиты» в пункте захоронения предусмотрено несколько защитных барьеров: 70-сантиметровые стены из высокомарочного бетона, «глиняный замок» по периметру сооружения, гравийно-песчаная смесь. После того как хранилище заполнится контейнерами, оно будет засыпано изолирующими слоями, сверху — плодородным слоем грунта и засеяно травой.

Ранее сообщалось, что строительством первой очереди пункта захоронения РАО за 2,1 млрд рублей займется СНПО «Элерон», входящее в ГК «Росатом». Компания должна до 25 ноября 2021 года построить ряд корпусов, 1 км автодороги, площадку для сбора бытовых отходов, площадку для тяжелой техники, пункт дезактивации, непосредственно сооружение для хранения и захоронения РАО, внутри- и внешнеплощадочные сети и другие объекты.

«Национальный оператор РАО» занимается созданием в России системы окончательной изоляции радиоактивных отходов с целью исключить потенциальные риски их негативного влияния на окружающую среду. В инвестпрограмме ФГУПа определены 30 площадок в 18 регионах России и 7 федеральных округах для исследования возможности размещения объектов окончательной изоляции РАО.

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