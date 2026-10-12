В Томске утвердили концепцию новогоднего оформления с вязаными узорами

12 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В администрации Томска утвердили единый фирменный стиль новогоднего оформления города. В его основу легли элементы вязаного шерстяного полотна, сообщает пресс-служба мэрии.

Концепцию разработало управление информационной политики и общественных связей. А утвердили её на прошедшем сегодня аппаратном совещании.

— Вовсю идет подготовка к главному зимнему празднику — Новому году. Сегодня утвердили концепцию новогоднего оформления Томска. Традиционно готовили материалы специалисты администрации. Концепция — про уют и тепло, дружбу и семью. В основе узоров для оформления — томские деревянные кружева. Это узнаваемая изюминка города, знакомая всем, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня.

Уточняется, что дизайн ляжет в основу оформления городских баннеров, арок, будет использован в полиграфии и сувенирах. В ближайшее время концепция появится на сайте, где можно будет скачать макеты для оформления своих фасадов и витрин.

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