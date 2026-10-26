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В Томске открылась точка всероссийского проекта «Паспорт путешественника»

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В Томске теперь можно поставить памятный штамп в «Паспорт путешественника». Стойка проекта появилась в городском «ЗаходиЦентре» на Воскресенской горе.

Томск стал одним из 35 городов России, присоединившихся к проекту компании «Авиасейлс». Его участники могут собирать в специальном паспорте печати из разных городов, в которых они побывали. Такая коллекция может стать альтернативой привычным туристическим сувенирам.

Получить томский штамп можно в «ЗаходиЦентре» на Воскресенской горе.

Напомним, Воскресенская гора считается одним из главных туристических мест Томска. Именно здесь в XVII веке началась история города. В начале 2025 года на Воскресенской горе также появился информационно-навигационный барельеф, который знакомит туристов с историей этой части Томска.

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