В трех исторических районах Томска появились навигационные барельефы из бронзы

13 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В трех исторических районах Томска появились информационно-навигационные барельефы из бронзы на гранитно-бетонном постаменте. Они расположены на самых популярных туристических маршрутах Томска — на Воскресенской горе, в Татарской слободе и в Буфф-саду.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первый тактильный барельеф находится на ул. Бакунина, возле Музея истории Томска (он на фото — прим.ред.). Он выполнен в виде томского кремля XVII века. Два других монумента — в Татарской слободе и Буфф-саду — изображают исторические районы деревянной застройки.

Отмечается, что эти архитектурные элементы «призваны обратить внимание гостей города и томичей на то, что Томск является историческим поселением федерального значения и напомнить, как старинные районы выглядели ранее».

Новые арт-объекты созданы в рамках реализации туристического кода Томска по нацпроекту «Туризм и развитие гостеприимства». Заказчиком работ выступил городской департамент дорожной деятельности и благоустройства.

Согласно данным сайта госзакупок, изготовление и установка трех бетонных постаментов с гранитной облицовкой и плоским бронзовым диском обошлись почти в 3,58 миллионов рублей. Каждый монумент высотой около одного метра.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, после чего несколько раз изменялся. Границы исторического поселения Томска были утверждены летом 2024 года.

Подробнее историю вопроса читайте в материалах «Томского Обзора».

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