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Минюст утвердил границы исторического поселения в Томске

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В среду, 10 июля, Министерство юстиции РФ утвердило приказ Минкультуры о границах исторического поселения в Томске. Об этом сообщает томское региональное отделение ВООПИиК.

«Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2024 г. за N 1055 „Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Томск Томской области“ зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. Томск в год своего 420-летия получил документ закрепляющий статус города!», — говорится в сообщении.

Это значит, что в границах исторического поселения федерального значения будет существенно ограничиваться новое строительство, а учреждения, расположенные на этой территории, лишатся возможности использовать без согласований с соответствующими документами и органами все то, что является предметом охраны.

Документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации и содержит 292 страницы с описанием границ.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, после чего несколько раз изменялся. Подробнее его историю читайте в материалах «Томского Обзора».

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