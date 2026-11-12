В Томске представят новую книгу об академике Дмитрии Яблокове

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Яблоков, консультация с ассистентами, 1956-57 гг. Из фондов ТОКМ

В пятницу, 20 ноября, в Сибирском государственном медицинском университете представят новую книгу «Академик Дмитрий Дмитриевич Яблоков». Издание, посвящённое известному томскому врачу и учёному, подготовили к 130-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба СибГМУ.

В книгу вошли редкие архивные документы, исторические фотографии и воспоминания коллег Дмитрия Яблокова. В университете отмечают, что издание рассказывает в том числе о малоизвестных страницах биографии академика.

Презентация начнётся с показа документального фильма о Яблокове. Затем о новой книге расскажут её авторы, а коллеги и ученики учёного поделятся воспоминаниями о нём. Также во время мероприятия будет работать выставка материалов из фондов Научно-медицинской библиотеки СибГМУ.

Презентация пройдёт 20 ноября с 14:30 до 17:00 в актовом зале главного корпуса СибГМУ на Московском тракте, 2.

Дмитрий Яблоков (1896–1993) — выпускник Томского медицинского института, академик АМН СССР и РАМН, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной и Сталинской премий, почётный гражданин Томска. На протяжении 38 лет он возглавлял кафедру факультетской терапевтической клиники. Яблоков опубликовал более 210 научных работ, в том числе 17 монографий, и создал собственную научную школу терапевтов.

Презентация книги станет частью двухдневной Всероссийской научно-практической конференции «Сибирская терапевтическая школа: истоки и перспективы», которая пройдёт в Томске 19–20 ноября и также посвящена 130-летию со дня рождения Дмитрия Яблокова.

В программу вошли пленарное заседание, симпозиумы по внутренним болезням, эндокринологии, кардиологии, фтизиатрии и пульмонологии. Отдельно запланированы кардиологический симпозиум памяти Яблокова и мастер-класс с клиническими разборами у постели больного.

На открытии конференции 19 ноября с докладом о Дмитрии Яблокове выступит академик РАН Ростислав Карпов — ученик учёного.

Подробнее о жизни и работе Дмитрия Яблокова можно узнать в нашем «Фотофонде». В материале, подготовленном совместно с Томским областным краеведческим музеем, мы собрали архивные фотографии академика, воспоминания его коллег и учеников, а также интересные факты из биографии знаменитого томского врача.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».