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В центре Томска откроется новая кофейня Mindaйk coffee

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В томском торговом центре Big City на проспекте Ленина, 80а готовится к открытию новая кофейня Mindайk Coffee («Миндайк»). Она станет третьей точкой сети.

Баннер с анонсом открытия уже появился в одном из окон торгового центра. Информация о будущем заведении также размещена в сервисе 2ГИС. Точная дата начала работы пока неизвестна.

«Миндайк» — томская сеть кофеен, работающая как минимум с 2024 года. Сейчас у неё две точки: на проспекте Ленина, 17 и улице Гагарина, 49. В заведениях предлагают классические и авторские кофейные напитки, альтернативные способы заваривания кофе, завтраки и закуски.

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