В Томске открылась выставка «Видимо — невидимо» об истории города

12 октября 2026 / Фото: Савелий Петрушев

В Нижнем Пассаже Томского центра современной культуры 10 октября открылась выставка «Видимо — невидимо». В её основе — работы сибирских художников и молодых томских авторов, посвящённые истории и культурному наследию города.

Как сообщают организаторы, экспозиция стала итогом I Мастерской сибирского искусства — совместного проекта ТЦСК и Центра развития современного искусства СКАН. Участники встречались с экспертами томских музеев, слушали онлайн-лекции и самостоятельно исследовали городские сюжеты.

Каждый автор выбрал свою тему для работы. Через знакомые образы, забытые истории и мифы Томска художники предлагают взглянуть на то, что обычно остаётся за пределами внимания.

Выставка будет работать до 30 января 2027 года.

Руководитель проектов и куратор Центр поддержки и развития сибирского, уральского и дальневосточного арт-сообществ СКАН Оксана Будулак и арт-директор Томского центра современной культуры Анастасия Демина Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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