Девушка пострадала при столкновении двух иномарок в Томске

25 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне, 24 октября, в Томске столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шкода Актавия», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.25 на ул. Транспортной, 23а. По предварительным данным, 43-летний водитель «Фольксваген Поло» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу второму транспортному средству и допустил столкновение.

В результате ДТП 15-летняя девушка-пассажир «Шкоды» получила травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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