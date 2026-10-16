Красноярская компания подготовит проект ремонта моста в томском Заварзино

16 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Крайстройпроект» из Красноярска выиграло торги на разработку документации по ремонту моста в поселке Заварзино. Стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, компании предстоит до марта 2027 года провести обследование мостового сооружения и выполнить проект ремонта моста. Соответствующий контракт с победителем аукциона будет заключен в ближайшее время.

Предполагается, что разработка проекта позволит включить мост в план ремонта и затем обновить его.

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