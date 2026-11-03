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Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» объявляет о старте XVI конкурса для региональных журналистов и блогеров

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска конкурсы акции Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» объявляет о старте XVI конкурса для региональных журналистов и блогеров

Начался прием работ на XVI конкурс «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводит «Ростелеком» совместно с ведущими ИТ-партнерами. К участию приглашаются журналисты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, представители корпоративных медиа, а также авторы, ведущие свои блоги в социальных сетях, интернет-сообществах и на онлайн-платформах. Творческий проект направлен на привлечение внимания к событиям телеком-отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, компания «БУЛАТ», ГК «РТК-ЦОД» и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются статьи, видео, аудиосюжеты и посты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Материалы должны быть посвящены современным ИТ-сервисам и цифровым решениям, применяемым в различных отраслях экономики и повседневной жизни. Отдельное внимание будет уделено работам о киберрисках, с которыми сталкиваются дети и взрослые в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

и шесть специальных:

— Наш творческий проект продолжает развиваться, каждый год предоставляя региональным журналистам и блогерам возможность общаться и обмениваться опытом в онлайн- и офлайн-форматах. Развитие идей конкурса идет по нескольким направлениям. Во-первых, мы ежегодно обновляем тематику специальных номинаций, привлекая новых ИТ-партнеров, которые поднимают важные темы и дают повод для участников проработать каждую из них в своих материалах. Во-вторых, заметив растущий интерес журналистов корпоративных региональных медиа, мы расширили возможность их участия в нашем проекте. В-третьих, мы ежегодно меняем состав регионального и федерального жюри. В этом году решили пригласить юного эксперта, уже зарекомендовавшего себя в школьных проектах по кибербезопасности. Семён — яркий представитель той аудитории, для которой создаются многие материалы журналистов. Кроме того, продолжаем серию обучающих вебинаров и увлекательных пресс-туров на передовые технологические объекты при поддержке наших ИТ-партнеров, — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

— Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом. Региональные журналисты многое делают для цифрового просвещения: объясняют, как пользоваться сервисами, защищаться от мошенников, рассказывают о российских разработках. Для этого нужно самим глубоко разбираться в теме и понимать, что важно своей аудитории. Спасибо коллегам за эту работу. Ждем ваши материалы на конкурсе «Вместе в цифровое будущее», — подчеркнула советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России Мария Мезенцева.


Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2027 года, федерального — в июле 2027 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе 2027 года станут участниками пресс-тура в Якутию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: https://smi.rt.ru.

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