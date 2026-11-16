«Термос — повар бедноты» и сибирские шаманы: о чём расскажут на лекциях «Культпросвета»

16 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: ТОКМ

Томский областной краеведческий музей запустил новый сезон научно-популярного проекта «Культпросвет». Спикеры расскажут о шаманских традициях, истории советского общепита и культурном наследии сибирских деревень и кладбищ.

Встречи проходят раз в две недели по воскресеньям. Лекция длится около часа, после неё слушатели могут задать вопросы и обсудить услышанное.

Ближайшая встреча состоится 22 ноября. Старший научный сотрудник ТОКМ, кандидат исторических наук Татьяна Назаренко прочитает лекцию «Шаман — избранник духов (Рассказы о сибирских шаманах)». Она пройдёт на выставке «Там, где духи говорят» в главном здании краеведческого музея на пр. Ленина, 75.

На примере конкретных историй, записанных разными исследователями, гости узнают, как становятся шаманами, что они могут, кто им помогает и что случается с ними после смерти.

Следующая встреча запланирована на 6 декабря. Методист ТОКМ Светлана Бубнова расскажет о раннем советском общепите на лекции с названием «Термос — повар бедноты: в помощь общественному питанию».

Завершит программу 20 декабря ещё одна лекция Татьяны Назаренко — «О чём могут рассказать кладбища и деревни?».

Обычно встречи «Культпросвета» проходят по воскресеньям в 16.00 в Центре изучения исторической памяти «Следственная тюрьма НКВД» — отделе Томского областного краеведческого музея.

Вход на лекции — по билетам. Подробности и расписание опубликованы на сайте музея.

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