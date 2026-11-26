В начале декабря томские трамваи и троллейбусы украсит новогодняя иллюминация

26 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

К новогодним праздникам 26 трамваев и троллейбусов выйдут на маршруты с новогодней иллюминацией. Предполагается, что транспортные средства украсят к 1 декабря.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в Томском трамвайно-троллейбусном управлении уже начался монтаж светодиодной ленты. По предварительным расчетам, потребуется почти 1 200 метров.

Запуск украшенных трамваев и троллейбусов планируется вместе с включением общегородской новогодней иллюминации.

— Уверен, эта небольшая деталь поможет томичам окунуться в праздничную атмосферу и почувствовать приближение новогоднего чуда, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

О том, как работает городской электротранспорт, можно узнать, в выпуске «Анатомии Томска».

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