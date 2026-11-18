«Заезжий дом» и «дом Шумиловых» ищут инвестора в Томске

18 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске выставили на торги шесть объектов культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные департамента управления муниципальной собственностью.

Инвесторы могут арендовать нежилое здание по ул. Центральная, 9 (395 кв. м) — «Заезжий дом (общежитие)» постройки 1890-1900 годов входит в состав ансамбля «Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь».

На торги также выставлены бывший дом мещанина Плотникова по ул. Татарская, 2, здание на пер. Кононова, 4, нежилое здание по ул. Мусы Джалиля, 28, ранее входившее в усадьбу мещанина Василия Рожкова.

Кроме того, инвесторам предлагают дом из усадьбы мещанина Поликарпа Самсонова по ул. М. Горького, 30 и «дом Шумиловых» на ул. Шишкова, 6.

В пресс-службе уточняют, что все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Земельные участки, на которых расположены здания, передаются победителям конкурса в аренду за рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса.

Впоследствии покупатели будут иметь исключительное право на приобретение таких земельных участков в собственность.

Заявки принимаются до 8 декабря. Подробнее с деталями торгов можно ознакомиться здесь.

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