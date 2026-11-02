Астрономические явления в ноябре 2026 года: метеорные потоки и суперлуние в Томске

2 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В ноябре жители Томска смогут наблюдать несколько астрономических явлений — от метеорных потоков до суперлуния. Прогноз на месяц составили специалисты обсерватории Университета Решетнёва в Красноярске.

Уже 4–5 ноября ожидается пик активности Южных Таурид, а 11–12 ноября — Северных. Оба метеорных потока известны яркими и относительно медленными метеорами. Наблюдать их лучше вдали от городской засветки при ясной погоде.

Утром 7 ноября тонкий серп Луны окажется рядом с Венерой. Увидеть их можно будет незадолго до восхода Солнца, низко над юго-восточным горизонтом. Для наблюдения понадобится ясная погода и открытый горизонт без высотной застройки.

В середине месяца на утреннем небе можно будет увидеть четыре планеты — Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. Однако они не выстроятся в одну прямую линию, а будут находиться в разных участках неба. Особенно сложным окажется наблюдение Меркурия, который будет расположен низко над горизонтом.

В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик активности метеорного потока Леониды. Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы. А 20–22 ноября сложатся сравнительно благоприятные условия для поиска Меркурия на утреннем небе.

Одним из главных астрономических событий месяца станет суперлуние 24 ноября. В этот день произойдёт полнолуние, известное как Бобровая Луна. Спутник Земли будет находиться сравнительно близко к нашей планете, поэтому его видимый диск окажется немного крупнее обычного.

В тот же день Луна окажется на фоне звёздного скопления Плеяды и закроет часть его звёзд. Из-за яркости полного лунного диска рассмотреть их невооружённым глазом будет сложно. Для наблюдения можно воспользоваться биноклем или любительским телескопом.

Завершится месяц ещё одним небесным сближением: 30 ноября Луна окажется вблизи Юпитера и Марса.

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