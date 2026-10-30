От гаданий до прогулки по колокольне: что ждёт томичей на «Ночи искусств» в краеведческом музее

30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова

Во вторник, 3 ноября, Томский областной краеведческий музей присоединится к акции «Ночь искусств». В её рамках томичей будут ждать выставки, мастер-классы, интерактивные и музыкальные программы, а также поэтический вечер и визит в колокольню.

Как уточняют организаторы, на первом этаже все желающие смогут научиться делать открытки со штампами, освоят технику декоративной печати и унесут с собой авторский сувенир. Все это — в рамках выставки «Татарский код».

Фото: Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова



На экспозиции «Эпоха камня на территории Томско-Нарымского Приобья» пройдет интерактивная программа «Гончарные традиции» (18:00–21:00). Здесь же будут рассказывать о древних образах и символике в искусстве.

Любителей игр приглашают на выставку «Великий чайный путь», где пройдет «Волшебный хоровод», экскурсия и мастер-класс по изготовлению деревянного сувенира. Послушать гусли можно будет на экспозиции «Закрома. Уклад русских в Сибири».

Фото: Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова



На втором этаже томичей научат вязать китайские узлы. Здесь же все желающие услышат стихи томских поэтов и выступление группы «Муму». Все эти активности развернутся на выставке «Стильный Томск. Коллекция антикварной мебели»

Погадать на музейных экспонатах предложат в экспозиции «Хранители света». На выставке «Там, где духи говорят» расскажут, кто такие остяки и какие загадки они загадывали. Опробовать себя в качестве художника можно будет на выставке «Сердце сибирского тыла». Здесь томичам покажут, как пользоваться плакатным пером.

Фото: Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова



Во время акции все желающие смогут взобраться на колокольню музея, увидев старый город с высоты.

Программы рассчитаны на широкую аудиторию, включая семьи с детьми, и предполагают свободное перемещение посетителей между этажами, выставками и площадками в течение вечера.

С подробным расписанием акции можно ознакомиться на сайте музея.

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