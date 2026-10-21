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Девять пескоразбрасывателей работали ночью на улицах Томска

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Минувшей ночью на основные томские магистрали вышли девять пескоразбрасывателей. Они обработали спуски и подъемы, мосты и эстакады, сообщает пресс-служба мэрии.

Утром техника пошла на повторную обработку проезжей части. Всего по отчетам муниципального предприятия «Томск САХ», для обеспечения безопасности на дорогах использовано 50 тонн пескосоляной смеси.

В пресс-службе уточняют, что круглосуточные дежурства сотрудников «Томск САХ» продолжатся. При необходимости они будут выезжать для обработки дорог.

Томичей просят быть особенно внимательными и осторожными, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и сменить летнюю резину на зимнюю.

О том, как устроена работа «Томск САХ» можно узнать в выпуске «Анатомии Томска».

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