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Обстановка с топливом в Томской области стабилизировалась, но ограничения снимать рано — власти

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Очереди на томских автозаправочных станциях исчезли, обстановка с топливом стабилизировалась, сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потемкин журналистам в среду.

— Мы смотрим, как минимум, на эту неделю с позитивом. Из 146 АЗС в Томской области работает 131 (90%, как и неделю назад — прим. ред.). Перебоев со всеми видами топлива нет, по районам ситуация тоже стабильная, — сказал он.

Вместе с тем Потемкин подчеркнул, что снимать ограничения по объему на одну заправку пока не планируется.

— Думаю, что лучше ограничение какое-то время еще подержать, — резюмировал зампред правительства региона.

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