Более 25 дополнительных низкопольных автобусов вышли на улицы Томска

3 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С вступлением в силу новых долгосрочных контрактов на городские пассажирские перевозки на улицах Томска увеличилось количество автобусов среднего и большого класса с низким уровнем пола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Дмитрий Махиня.

Он уточнил, что новые контракты вступили в силу с 1 ноября. Предварительно профильные специалисты администрации и Центра организации и контроля пассажироперевозок обсуждали каждый их пункт и критерии.

— В частности, заложили в документацию обязательное обновление транспорта и увеличение числа низкопольных машин, — отметил Дмитрий Махиня. — Также внесли небольшие изменения в некоторые схемы маршрутов, чтобы сделать их удобнее для томичей, например, теперь все автобусы маршрута №53 будут заезжать в пос. Росинка.

Глава города также поручил ЦОиКП внимательно следить за работой перевозчиков, особенно за интервалами движение и выпуском машин на линию.

О том, как работает ЦОиКП можно узнать в выпуске «Анатомии Томска»

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