Анатомия Томска. Кто следит за томскими маршрутками

29 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

За соблюдением расписания, состоянием автобусов и выполнением рейсов в Томске следит специальное муниципальное учреждение — Центр организации и контроля пассажироперевозок. Его сотрудники проверяют работу перевозчиков, принимают обращения жителей и собирают информацию о проблемах городского транспорта.

В очередном выпуске «Анатомии Томска», нашего совместного проекта с мэрией города, рассказываем, как устроен этот контроль, кто отвечает за нарушения и что может сделать пассажир, если автобус не пришёл вовремя или водитель повёл себя некорректно.

Кто за что отвечает

Организацией муниципальных пассажирских перевозок в Томске занимается департамент городского хозяйства администрации города. Он определяет условия работы маршрутов, проводит конкурсы и заключает контракты с перевозчиками.

Центр организации и контроля пассажироперевозок — главный посредник между перевозчиком и пассажиром. С 1 ноября в Томске начнут работу новые, долгосрочные контракты на городские маршруты. И во многом именно работа Центра и каждого диспетчера помогает нам оперативно решать возникающие вопросы, адаптировать схемы и интервалы движения, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Центр организации и контроля пассажироперевозок, или ЦОиКП, следит за тем, как реализуются контракты.

Заместитель начальника ЦОиКП Наталия Червинская Фото: Савелий Петрушев

— Мы именно специализированное учреждение, которое осуществляет контроль за надлежащим исполнением контрактов, — объясняет заместитель начальника центра Наталия Червинская. — По факту то, что делает центр, наверное, больше не делает никто. Есть федеральный транспортный контроль, есть правоохранительные органы — но там загруженность, это не их целевое назначение. Для нас — целевое. Если мы этого не будем делать, этого, скорее всего, не будет делать никто.

Для этого у ЦОиКП есть два основных направления работы: навигационный и линейный контроль.

Маршрут на экране

Все перевозчики муниципальных маршрутов регистрируются в навигационной системе центра. С её помощью диспетчеры отслеживают движение автобусов: соблюдают ли они расписание, проходят ли весь маршрут, не пропускают ли остановки. Фото: Савелий Петрушев

Система также позволяет установить, сколько рейсов и километров выполнил перевозчик.

Это важно не только для пассажиров, ожидающих автобус на остановке. По условиям контрактов перевозчик должен выполнить предусмотренный объём транспортной работы. Если автобус сошёл с маршрута и не доехал до конечной, такой рейс может быть признан невыполненным.

При этом учитываются обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Например, если проезд перекрыт и автобус вынужден двигаться по согласованной изменённой схеме.

На основании навигационных данных центр готовит отчётность, которую используют при приёмке выполненных работ и расчётах с перевозчиками.

Проверка на месте

Но далеко не всё можно увидеть на мониторе. Поэтому сотрудники центра выходят на маршруты и проверяют автобусы непосредственно на линии. Фото: Савелий Петрушев

Контролёры оценивают состояние салонов, наличие обязательной информации для пассажиров и соблюдение правил обслуживания. Так, в автобусах должны быть размещены схема маршрута и телефоны контролирующих служб, а пассажиров необходимо информировать об остановках.

Проводятся и контрольные поездки — например, когда поступает жалоба на грубость водителя.

Кроме того, сотрудники наблюдают за движением автобусов на остановках, фиксируют интервалы и заполненность салонов. Это помогает выявлять участки города, где наибольший пассажиропоток приходится на общественный транспорт.

Что происходит после жалобы

Поводом для проверки может стать как нарушение, обнаруженное самими сотрудниками центра, так и обращение пассажира.

Диспетчеры принимают звонки жителей, фиксируют сообщения и проверяют обстоятельства. Если речь идёт о движении автобуса, информацию можно сопоставить с данными навигационной системы. Когда необходима проверка на месте, подключается линейный контроль. Фото: Савелий Петрушев

Подтверждённые нарушения оформляют актами. К ним прилагают необходимые доказательства, в том числе фотографии и видеозаписи.

Затем материалы передают в департамент городского хозяйства. Именно заказчик перевозок ведёт работу с перевозчиками по претензиям, применяет предусмотренные контрактами штрафные санкции и при необходимости обращается в суд.

Получается, что центр выявляет и документирует нарушения, а департамент принимает решение о дальнейших мерах.

Не только нарушения

Информация, которую собирает ЦОиКП, используется и при планировании городской транспортной системы.

Жители сообщают о переполненных автобусах, больших интервалах движения и трудностях с поездками из отдельных районов. Контролёры проверяют загрузку маршрутов и ситуацию на остановках.

— Мы это всё анализируем, выявляем проблемные точки города. В том числе эту информацию доводим до самого заказчика — департамента, который учитывает её при формировании новой сети, — рассказывает Наталия Червинская.

По её словам, сведения и предложения центра использовались и при разработке последней маршрутной сети Томска.

По мере появления новых микрорайонов и изменения пассажиропотока такая информация помогает оценивать, где существующих маршрутов и автобусов может быть недостаточно.

Куда обращаться пассажирам

При центре работает горячая линия. Сюда можно сообщить об автобусе, который не пришёл по расписанию или проехал мимо остановки, оставить жалобу на обслуживание, а также обратиться по поводу вещей, забытых в салоне.

Обращения фиксируют диспетчеры. В зависимости от ситуации они проверяют данные навигации, связываются с перевозчиком или передают информацию для дальнейшей проверки.

28-29-05, 28-29-06 многоканальные телефоны круглосуточной горячей линии Центра.

А о том, кто ежедневно отвечает на звонки томичей, следит за движением автобусов и сам ездит по маршрутам с проверками, рассказываем в репортаже о работе ЦОиКП.

«Анатомия Томска» — это проект, в котором мы, совместно с мэрией города, рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

Инфографика: Фёдор Шумилов

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