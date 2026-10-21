Власти рассчитывают, что собственник единственной АЗС в Кедровом теперь будет всегда снабжен ГСМ

21 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Владелец единственной АЗС в городе Кедровом заключил контракт с «Роснефтью» на регулярную поставку топлива в необходимом для муниципалитета объеме, что позволит исключить в дальнейшем возможность его нехватки для населения или экстренных служб, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя правительства Томской области Василия Потемкина.

— Ситуация (с нехваткой топлива в Кедровом — прим. ред.) решилась следующим образом: если раньше собственник единственной АЗС покупал топливо на свободном рынке, — а в ситуации лимитов это перестало быть возможным, потому что топливо стали отпускать только крупным поставщикам, — то сейчас у него есть прямой контракт с «Роснефтью». У него (собственника единственной в Кедровом АЗС — прим. ред.) есть свой день, когда он это топливо забирает в том количестве, которое нужно для Кедрового. Раньше бы он его (контракт — прим. ред.) не получил. Думаю, дальше мы в таком же режиме и продолжим работать, не думаю, что ситуация должна как-то измениться, — сказал Потемкин.

По его словам, топливный кризис «научил органы власти более внимательно считать необходимый объем топлива» для того или иного муниципалитета, в первую очередь, для машин экстренных служб.

— Мы теперь понимаем, сколько нужно тому же Кедровому топлива в условиях ажиотажа. Ни разу за последние полгода в Кедровом мы не допустили ситуацию, когда для автомобилей скорой помощи или для пассажирских автобусов не было бы бензина, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в начале лета власти Кедрового сообщили о временной отмене ряда автобусных рейсов в городе из-за ограничения продажи ГСМ в связи с нехваткой топлива на единственной АЗС в городе. Сообщалось, что перевозчик по межмуниципальным рейсам вынужден был использовать личные запасы топлива, а граждане добираться на дачные участки на личном транспорте, на велосипедах и пешком. Сложность в решении вопроса поставок на тот момент заключалась в требованиях потенциальных поставщиков предоплаты за поставляемое топливо. Обстановку позднее также усугубила усложнившаяся ситуация на топливном рынке региона.

Кедровый был не единственным удаленным районом региона, где в последнее время наблюдались трудности со снабжением топливом. Сообщалось о проблемах в Тегульдетском и Первомайском районах. Власти называли основной причиной проблемы — отсутствие АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Тем не менее ВИНК в рамках поддержки частных сетей стали в эксклюзивном порядке обеспечивать их топливом.

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