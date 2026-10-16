Завтра томичей ждут дождь, мокрый снег и гололедица

16 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В субботу, 17 октября, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Также возможно ухудшение видимости, туманы, гололедные явления, отложения мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности, а также вовремя перейти на зимнюю резину.

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