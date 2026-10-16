«Сибстройнефтегаз» недоплатил работникам в Томской области более 63 млн рублей

16 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Государственная инспекция труда в Томской области обнаружила задолженность ООО «Сибстройнефтегаз» перед работниками.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что на 17 сентября предприятие недоплатило 457 работникам более 63 млн рублей.

По данному факту возбуждено административное дело. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

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