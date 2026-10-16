18+
18+
РЕКЛАМА

«Сибстройнефтегаз» недоплатил работникам в Томской области более 63 млн рублей

Город, Криминал, Судебные дела, Томские новости, интересные новости Томска предприятия томские компании долги задержка невыплаты «Сибстройнефтегаз» недоплатил работникам в Томской области более 63 млн рублей

Государственная инспекция труда в Томской области обнаружила задолженность ООО «Сибстройнефтегаз» перед работниками.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что на 17 сентября предприятие недоплатило 457 работникам более 63 млн рублей.

По данному факту возбуждено административное дело. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Плюс один в цифру: «Ростелеком» подключил Володино Томской области к скоростному интернету

17 сентября 2026
Томские новости

Медведи в Томской области: как грибникам оценить риски и что делать при встрече

26 сентября 2026
Томские новости

«Ростелеком» расширил оптическое покрытие в Томской области

15 октября 2026
Томские новости

Со следующей недели в Томской области начнут платить за отстрел медведей

2 октября 2026
Томские новости

Более половины домов Томска получили отопление

23 сентября 2026
Город

Главные тренды косметологии в Томске: «тихая красота» и щадящие процедуры

24 сентября 2026
Томские новости

В Сибири появится собственная ассоциация кинематографистов

12 октября 2026
Томские новости

Область списала Томску две трети долга по бюджетному кредиту

2 октября 2026
Город

Анатомия Томска. Как устроена работа городского электротранспорта

28 сентября 2026