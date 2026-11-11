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Светофор на пересечении пр. Кирова и ул. Советской установили в Томске

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Новый пешеходный светофор установили на пересечении пр. Кирова и ул. Советской в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, инженерный объект постоянно горит зелёным, сменяясь на красный только при приближении трамвая.

— Ежедневно здесь проходит большой поток студентов, учеников соседнего лицея, служащих и посетителей расположенных рядом учреждений. При этом схема движения довольно сложная: перекресток имеет нестандартную форму, и кроме автомобильной дороги включает и поворот трамвайной линии. Таким образом специалисты предложили повысить безопасность пешеходов на этом участке. Будьте внимательны, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

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