В среду часть жителей Кировского района Томска останется без воды

26 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 28 октября, жителей ряда домов Кировского района Томска ждет отключение воды из-за плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что вода будет отсутствовать с 9.00 до 20.00. Отключение затронет дома, расположенные по адресам:

Белинского ул, 51

Белинского ул, 54

Белинского ул, 56

Белинского ул, 56 стр.3

Белинского ул, 56/1

Белинского ул, 58

Белинского ул, 58а

Белинского ул, 58а стр. 2

Белинского ул, 58/3

Белинского ул, 60

Белинского ул, 60/1

Белинского ул, 62

Вершинина ул, 17а

Вершинина ул, 28

Вершинина ул, 30

Кирова пр-кт, 7

Кирова пр-кт, 11а

Кирова пр-кт, 12

Кирова пр-кт, 16

Кирова пр-кт, 18

Кирова пр-кт, 18а

Кирова пр-кт, 18а/1

Кирова пр-кт, 18Б

Кирова пр-кт, 18в

Кирова пр-кт, 20

Кирова пр-кт, 22

Красноармейская ул, 85

Красноармейская ул, 85а

Усова ул, 9б

Усова ул, 9б стр.1

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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