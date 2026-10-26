В среду часть жителей Кировского района Томска останется без воды
26 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В среду, 28 октября, жителей ряда домов Кировского района Томска ждет отключение воды из-за плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Предполагается, что вода будет отсутствовать с 9.00 до 20.00. Отключение затронет дома, расположенные по адресам:
- Белинского ул, 51
- Белинского ул, 54
- Белинского ул, 56
- Белинского ул, 56 стр.3
- Белинского ул, 56/1
- Белинского ул, 58
- Белинского ул, 58а
- Белинского ул, 58а стр. 2
- Белинского ул, 58/3
- Белинского ул, 60
- Белинского ул, 60/1
- Белинского ул, 62
- Вершинина ул, 17а
- Вершинина ул, 28
- Вершинина ул, 30
- Кирова пр-кт, 7
- Кирова пр-кт, 11а
- Кирова пр-кт, 12
- Кирова пр-кт, 16
- Кирова пр-кт, 18
- Кирова пр-кт, 18а
- Кирова пр-кт, 18а/1
- Кирова пр-кт, 18Б
- Кирова пр-кт, 18в
- Кирова пр-кт, 20
- Кирова пр-кт, 22
- Красноармейская ул, 85
- Красноармейская ул, 85а
- Усова ул, 9б
- Усова ул, 9б стр.1
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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