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В среду часть жителей Кировского района Томска останется без воды

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В среду, 28 октября, жителей ряда домов Кировского района Томска ждет отключение воды из-за плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что вода будет отсутствовать с 9.00 до 20.00. Отключение затронет дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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