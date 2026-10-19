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В Томске перекрыли участок ул. Гоголя

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Сегодня, 19 октября, в Томске закрыли для движения транспорта участок в районе ул. Гоголя, 12.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с восстановительными работами на теплосетях, которые проводит «Томск РТС». Предполагается, что движение будет восстановлено до 6.00 вторника, 20 октября.

До тех пор движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании передвижений.

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