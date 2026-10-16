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В Томске ликвидировали крупный пожар на заводе по производстве ОСБ-плит

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Сегодня утром, 16 октября, томские пожарные ликвидировали пожар в производственном здании завода по производству ОСБ-плит на Кузовлевском тракте, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло 14 октября. По предварительным данным, загорелось сушильное оборудование. Пожар локализовали на площади 3 тыс. квадратных метров. Борьбу с ним осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Ликвидировать пожар удалось сегодня в 6.44.

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