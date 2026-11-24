«Кулайка: язык металла»: в Томске представят искусство древних жителей Сибири

24 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 28 ноября, в Томском центре современной культуры откроется выставка «Кулайка: язык металла», посвящённая наследию древних жителей Сибири.

В экспозиции соединят археологию, современное искусство и ювелирный дизайн. Посетители увидят 13 копий предметов кулайской металлопластики из коллекции Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова, линогравюры томской художницы Александры Кузьминой из серии «Мифы селькупов», а также ювелирную коллекцию Томского центра современной культуры.

Кулайская культура складывалась на территории современной Томской области около двух с половиной тысяч лет назад. Её мастера отливали из бронзы изображения птиц, животных, человеческие личины и фантастических существ. Авторы проекта предлагают посмотреть на эти предметы не только как на археологические находки, но и как на произведения, рассказывающие о представлениях древних жителей Сибири об окружающем мире.

Дополнят выставку комикс о кулайской исторической общности и особенностях сохранившихся артефактов, а также карта находок. По замыслу организаторов, графика и дизайн должны показать, какое отражение древние образы находят в современной культуре.

Научными консультантами проекта выступили историк, краевед и генеалог Владимир Волков и заведующий Музеем истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ Илья Коробейников. Партнёром выставки стал Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова. В подготовке проекта также помогал Музей кулайской культуры в селе Подгорное.

Выставка откроется в 16.00 в Нижнем пассаже Томского центра современной культуры: пр. Ленина, 111. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Напомним, к переосмыслению наследия кулайской культуры в Томске обращаются уже не первый год. Так, в 2016 году на базе областного краеведческого музея развивался проект «Я кулаец», объединивший археологию, дизайн костюма, фотографию, музыку и даже гастрономию.

Кулайские мотивы в своём творчестве используют и современные томские художники. Среди них — Сергей Лазарев и художница-эмальер Марина Зайкова и художник-керамист Софья Кугаевская.

Подробнее о символике кулайской металлопластики и технологии изготовления бронзовых фигурок читайте в нашем материале «Handmade железного века: как изготовить фигурку священного лося, если ты кулаец?».

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