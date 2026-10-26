В Томске восстановили около 50 дорожных знаков

26 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За минувшую неделю в Томске восстановили около 50 дорожных знаков на улицах Тургенева, Д. Бедного, Интернационалистов и других.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в районе остановки на ул. Б. Хмельницкого в районе остановки «Волгоградская», на ул. Алтайская возле детского сада №99 и на пересечении улиц Белинского и Никитина возле школы «Перспектива» установили искусственные неровности.

— Регулярно проводим осмотр и ремонт дорожных знаков, а также работу по установке новых элементов дорожного движения. Большое внимание уделяем территориям вблизи образовательных учреждений, где важно обеспечить максимальную безопасность для юных пешеходов, — цитирует пресс-служба начальника отдела дорожной деятельности профильного департамента Сергея Рузанова.

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