Томичей приглашают на мастер-класс «Пуговки-цветочки» в последний день выставки «Век пластика»

21 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 30 октября, в Томском центре современной культуры состоится финальное событие образовательной программы выставки Московского музея дизайна «Век пластика» — мастер-класс «Пуговки-цветочки».

На мастер-классе участники создадут цветочные композиции и украшения из пластиковых пуговиц. Это занятие посвящено искусству апсайклинга — творческой переработке отходов в новые стильные и функциональные предметы. Участники смогут поработать с привычным материалом по-новому и сделать своими руками небольшой объект, который можно забрать с собой. Мастер-класс ориентирован на школьников с 9 лет, студентов и всех, кто интересуется дизайном, экологией и творческой переработкой материалов.

Проведет мероприятие Наталья Пожидаева — промышленный дизайнер, куратор Московского музея дизайна, выпускница Университета Строганова и дизайнер экспозиции выставки «Век пластика».

— Наш мастер-класс — это наглядный пример того, как апсайклинг меняет восприятие отходов: пластик обретает вторую жизнь и становится искусством. Мы убеждены: подарок должен нести смысл, а не только функцию. Созданная своими руками вещь из переработанных материалов становится стильной альтернативой традиционным сувенирам, показывая, что забота о природе может быть красивой, — отмечает Наталья Пожидаева.

Мастер-класс пройдет в пятницу, 30 октября, в 17.00. Вход свободный, по предварительной регистрации. До тех пор посетить экспозицию можно ежедневно с 11:00 до 21:00 самостоятельно или с экскурсией.

Напомним, выставка «Век пластика», представленная при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», открылась в Томске в конце июля. Экспозиция объединяет знаковые объекты более чем 50 российских и зарубежных дизайнеров и демонстрирует историю и потенциал пластмасс: от первых синтетических материалов до современных экологичных решений. В экспозиции представлены легендарные предметы дизайна: миниатюрный транзисторный радиоприёмник «Микро», абонентский громкоговоритель «Сфера», культовый Panton Chair, печатная машинка Valentine Этторе Соттсасса, яркая советская неваляшка, а также работы современных российских дизайнеров и дизайн-студий.

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