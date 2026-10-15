В Томске бесплатно покажут южнокорейский исторический боевик «Убийство»

В пятницу, 16 октября, в томском кинотеатре Goodwin Cinema состоится бесплатный показ южнокорейского фильма «Убийство» (2015). Мероприятие организует Генеральное консульство Республики Корея в Иркутске в рамках Дня корейского кино.

Действие исторического боевика разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под японским колониальным правлением. Фильм рассказывает о борьбе корейцев за независимость, сочетая реальные исторические обстоятельства с вымышленными персонажами и событиями.

После выхода в прокат в 2015 году картина имела большой успех в Южной Корее — её посмотрели около 12,7 млн зрителей.

Как отмечают в Генеральном консульстве, День корейского кино призван познакомить томичей с кинематографом, историей и культурой страны, а также способствовать развитию культурного обмена между Россией и Республикой Корея.

Показ начнётся в 18:00 в кинотеатре Goodwin Cinema на третьем этаже ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б). Фильм покажут на корейском языке с русскими субтитрами.

Вход свободный, количество мест ограничено.

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