В Томской области замедлились темпы продаж автомобилей с пробегом

23 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За месяц спрос на автомобили с пробегом в Томской области вырос на 2%, что говорит о замедлении его роста. К такому выводу пришли аналитики Дрома.

Так, в начале сентября прошлого года новости об изменении ставки утильсбора рекордно подняли продажи машин с пробегом, особенно моделей с мощными двигателями.

— Пик продаж автомобилей в прошлом году начался в середине сентября, поэтому в этом году даже при росте рынка мы видим, что динамика год к году замедляется. Осенние продажи могут еще опуститься, но мы не ожидаем сильного падения, поскольку в январе планируется плановое повышение ставки утильсбора, — отметили аналитики Дрома.

Между тем, спрос на подержанные автомобили по сравнению с сентябрем прошлого года вырос на 4%. При этом за год средняя стоимость подержанных авто упала на 5% до 834 тыс. рублей. По итогам девяти месяцев рост продаж составил 9% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

В положительных значениях остается динамика продаж китайских автомобилей с пробегом. За месяц рост спроса составил 4%, в годовом сравнении продажи выросли на 34%. Всего за девять месяцев китайские бренды прибавили 48% к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре лидерами по продажам стали Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo T11 и Haval Jolion.

Немецкие модели также держат высокие темпы продаж — на уровне по 13% к показателям августа и 23% сентября прошлого года. За девять месяцев спрос на них вырос на 20%. Автолюбители региона в основном выбирали три модели Volkswagen — это Polo, Tiguan и Passat.

Американские и европейские авто с пробегом в сентябре показали рост продаж на 17% к августу и выросли на 8% — к сентябрю прошлого года. Спрос на эти модели за девять месяцев вырос на 8%. Самыми популярными в сентябре стали Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Aveo.

Автомобили отечественных брендов также показали положительную динамику продаж за месяц 6%, но вот по сравнению с сентябрем прошлого года продажи выросли на 3%. А за девять месяцев новых владельцев нашли на 2% машин к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре чаще других выбирали модели Лада — это Гранта, Приора и «семерка».

Упали и продажи японских машин за месяц. Их покупали на 2% меньше. Но этот показатель вырос на 3% к сентябрю прошлого года. За девять месяцев спрос вырос на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Лидерами продаж остались Toyota Corolla, Toyota Camry и Toyota RAV4.

Корейские модели показали в сентябре спад продаж на 1% к августу и на 6% к сентябрю прошлого года. Хотя за девять месяцев их продажи выросли на 14% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Самыми популярными моделями сентября среди «корейцев» стали Hyundai Solaris, Kia Sportage и Kia Rio.

Среди федеральных округов высокие темпы месячного роста остаются в Центральном и Приволжском округах — по 7% к августовским продажам. На Дальнем Востоке автолюбители в сентябре приобрели на 3% больше машин с пробегом, чем в августе. В Сибири и на Юге страны этот показатель вырос на 2%, а вот на Урале упал на 3% за месяц.

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