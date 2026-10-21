С ноября томский маршрут №2 будет работать по новой схеме

21 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томский маршрут №2 с ноября станет муниципальным и изменит схему движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы будут ходить по маршруту: МПС «Томск-Северный» — пер. Автомоторный — ул. Березовая — ул. Торговая — ул. Мичурина — ул. Б.Куна — ул. С. Лазо — ул. Новосибирская — ул. Рабочая — ул. 1-я Рабочая — Иркутский тракт — ул. Пушкина — пл. Соляная — пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Киевская — ул. Сибирская — пр. Комсомольский — Изумрудный город.

Поначалу схема будет действовать в «тестовом режиме» и будет скорректирована при необходимости. Расписание автобуса:

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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