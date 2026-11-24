Томская область завершила уборочную кампанию-2026, урожай зерновых сократился на 48%

24 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Аграрии Томской области завершили уборку урожая, намолотив 265 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу региона Владимира Мазура.

Средняя урожайность зерновых составила 21,2 ц/га (против 27,3 ц/га годом ранее — прим. ред.).

— В этом году беспрецедентно высокое качество зерна: впервые в истории 60% собранной пшеницы отнесено к 3-му продовольственному классу. Это результат нашего совместного системного решения задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности, — сообщил губернатор.

Как сообщалось, уборочная кампания в Томской области в 2026 году началась 24 июля. В начале уборки урожая власти сообщали, что рассчитывают на получение урожая выше уровня 2025 года, когда дождливая осень помешала уборке. Тогда урожай составил порядка 392 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (в бункерном весе). Таким образом, в 2026 году урожай зерновых оказался меньше на 48%.

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